العراق: تدمير 10 أوكار لتنظيم داعش فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الشرطة العراقية ـ حسبما أفادت قناة "الإخبارية" العراقية اليوم الإثنين، أن القوات الأمنية تواصل عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية فى ديالى، وأنه تم فتح 25 طريقا بعد تطهيرها بالكامل.
وأوضحت الشرطة العراقية، أنه تم ضبط أسلحة وعتاد ومتفجرات وصواريخ خلال عمليات التفتيش والتطهير فى ديالى.
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