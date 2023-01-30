بوريس جونسون: بوتين هددنى بالقتل

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء الأسبق، حسب ما أوردته صحيفة "مترو" البريطانية اليوم الإثنين، إن التهديد الخطير جاء فى مكالمة هاتفية فى فبراير 2022، قبل أيام من تدخل القوات الروسية عسكريا فى أوكرانيا.
وجاءت المحادثة "الاستثنائية" فى أعقاب زيارة جونسون آنذاك إلى العاصمة الأوكرانية- كييف- فى محاولة أخيرة لإظهار للكرملين أن الغرب يدعم أوكرانيا وسط مخاوف من اندلاع حرب.
وكشف جونسون عن تفاصيل المكالمة، خلال سلسلة مكونة مكونة من 3 أجزاء لقناة "بى بى سى" البريطانية تعرض خلالها كيفية تصارع الغرب مع بوتين فى السنوات التى سبقت تصاعد الصراع.
وحذر جونسون بوتين خلال المكالمة من أن التدخل العسكرى سيكون كارثيًا، وحذر من أن العقوبات الغربية الصارمة تلوح فى الأفق إذا استمر ذلك.
وأوضح جونسون قائلا: "لقد هددنى نوعًا ما فى وقت ما، وقال بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، لن يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة فقط "، أو شيء من هذا القبيل.
واستدرك رئيس الوزراء البريطانى الأسبق قائلا "لكننى أعتقد أنه من نبرته الهادئة، أنه كان يساير فقط محاولاتى لحمله على التفاوض".
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