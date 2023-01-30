الصين: إصابات كورونا تقترب من نهايتها

جدة - نرمين السيد - كشف المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فى تحديثه الأسبوعى للوضع الوبائى، عن اقتراب الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد من نهايتها، مؤكدا أن الحالات لن تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقال المسؤولون الصينيون فى تقرير لهم الأسبوع الماضى، إن عدد حالات الإصابة الشديدة بكوفيد 19، والوفيات الناجمة عنه، تتجه نحو الانخفاض. وأعلنت الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية فى الصين، أمس الأحد، أنها أجرت مراجعات طارئة، ومنحت موافقة مشروطة على عقارين محليين لعلاج فيروس كورونا "كوفيد-19". وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينحوا"، أشارت هيئة المنتجات الطبية الصينية، فى بيانها، إلى أن شركة Simcere وشركة أخرى تابعة لمجموعة شانجهاى جونشى للعلوم البيولوجية، قدمتا الطلبين للموافقة على العقارين لعلاج الفيروس التاجى.

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