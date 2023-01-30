مقتل 17 شخصا فى انفجار مسجد بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون أمنيون، بحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم، إن الانفجار نتج عن هجوم انتحارى كان يقف مُنفذه فى الصف الأمامى للصلاة، مضيفين أن الانفجار تسبب فى انهيار سقف المسجد.

وأكد المتحدث باسم مستشفى ليدى ريدينج فى بيشاور، محمد عاصم، نقل حوالى 60 مصابًا لتلقى العلاج، لافتا إلى أن الجرحى من بينهم ضباط فى الشرطة وبعضهم فى حالة حرجة، وأنه يتم نقل المزيد من المصابين إلى المستشفى.

وفى أعقاب التفجير، أعلنت إدارة الصحة بالمقاطعة حالة الطوارئ فى منطقة بيشاور وطلبت من جميع العاملين الطبيين البقاء فى الخدمة.

وطوقت وكالات إنفاذ القانون موقع الهجوم وبدأت تحقيقًا أوليًا.