لافروف: روسيا ضد قطع العلاقات مع بولندا ودول البلطيق

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، إنه لا يمكن استبعاد أن هذه الدول "بولندا ودول البلطيق" قد تقطع العلاقات مع روسيا، إلا أن موسكو ليست مؤيدة لقطع العلاقات الدبلوماسية، حتى فى أصعب المواقف، حيث إنه من الضرورى الحفاظ على قنوات الحوار وحل قضايا مواطنينا فى الخارج.
يأتى ذلك بعد إعلان موسكو الأسبوع الماضى، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية لمستوى القائمين بالأعمال، ردا على خفض إستونيا لعدد العاملين فى السفارة الروسية بتالين، وهو ما تبعه بساعات إجراء مماثل من لاتفيا، حيث تطالب إستونيا جاراتها من منطقة البلطيق لاتفيا وليتوانيا، من بين أعضاء حلف "الناتو"، بتقديم ألمانيا دباباتها القتالية "ليوبارد" لدعم أوكرانيا فى مواجهة روسيا.
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