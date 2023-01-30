قتلى في انفجار داخل مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 12:29 مساءً - لقي نحو ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، وأصيب أكثر من 70 آخرين في هجوم انتحاري داخل مسجد بمدينة بيشاور الواقعة شمال غرب باكستان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع داخل مسجد بجوار مركز للشرطة أثناء تأدية الصلاة، وقد أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة أكثر من 70 بجروح.

ونقلت وسائل الإعلام عن متحدث باسم مستشفى محلي يدعى محمد عاصم أن 70 مصابًا نُقلوا إلى المستشفى بينهم 13 في حالة حرجة.

وأكد محمد عاصم العثور على ضابطي شرطة مقتولين في الانفجار القوي الذي دمر جزءا من المسجد، مشيرًا إلى أن "السلطات أغلقت المنطقة بالكامل ولم يُسمح بدخول المنطقة إلا لعربات الإسعاف".

وكشف مسؤولو الإنقاذ أن الانفجار وقع أثناء صلاة الظهر، حيث كان الانتحاري يقف في الصف الأمامي.

وقالوا إن دوي الانفجار كان عاليًا لدرجة أنه سُمِع على مسافة بعيدة بينما سُمِع صوت طلقات نارية بعد الانفجار.