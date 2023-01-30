الصحة الفلسطينية: يناير الأكثر دموية فى الضفة منذ 2015

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شهر يناير الحالى، هو "الأكثر دموية فى الضفة الغربية منذ عام 2015، حيث ارتقى خلاله حتى اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين 35 شهيداً بينهم 8 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة".





وأضافت الوزارة فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن "الإصابات التى سُجلت على أجساد الشهداء أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز فى الأجزاء العلوية، وغالبيتها فى الرأس". وأشارت إلى أن محافظة جنين سجلت العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية العام الجارى بواقع 20 شهيداً.

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