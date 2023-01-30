فلسطين تطالب بإدراج منظمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب

وأوضحت الخارجية -فى بيان، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أنها تتابع قرارات وإجراءات دولة الاحتلال وإرهاب المستوطنين باعتبارها عقوبات جماعية موسعة وعنصرية، وذلك مع مكونات المجتمع الدولى والأمم المتحدة فى كل من نيويورك وجنيف، وتتابعها كذلك مع الدول كافة بهدف حشد أوسع ضغط دولى على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصعيدها الجنونى فى الأوضاع فى ساحة الصراع، وللمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.
وأدانت الوازرة إرهاب مليشيات المستوطنين المسلحة المتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، محذرة من مغبة ارتكاب جرائم أو مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين، مؤكدة أن الحماية التى يوفرها المستوى السياسى فى دولة الاحتلال للمستوطنين وعصاباتهم والدعم والإسناد الذى توفره الحكومة الإسرائيلية للاستيطان يشجع عناصر منظمات المستوطنين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، خاصة ما يتعلق بتوسيع عملية تسليحهم دون ضابط أو قانون.
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