زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شينجيانج فى الصين

جدة - نرمين السيد - أكد مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة بمقياس ريخيتر، جنوب شينجيانج فى الصين، اليوم الإثنين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل منذ قليل.





وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى إلى أن الزلزال كان على عمق 33 كيلومترًا. ولم ترد أنباء حول الخسائر والآثار الناجمة عن الزلزال حتى اللحظة.

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