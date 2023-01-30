الصين: أمريكا تشعل الصراع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، قد أكد على أن إرسال كتيبة دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا، خطوة مدمرة للغاية من جانب الولايات المتحدة، مؤكدا أنها محاولة لتنفيذ سيناريو تصعيد من قبل واشنطن فى أوكرانيا.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى، أن تصريحات واشنطن بأن توريد دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا ليس تصعيدا، هو إنكار واقع واضح للحقيقة الدامغة، مؤكدا أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة للمحافظة على وحدة الصف فى حلف شمال الأطلسى "الناتو".

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت منذ عدة أيام ما يقرب من 30 دبابة من طراز "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا.