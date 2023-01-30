الناتو يوجه نداء عاجلا لـ كوريا الجنوبية

ويزور "ستولتنبرج" سول حاليًا، وهى المحطة الأولى فى جولة تشمل اليابان وتهدف لتعزيز العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، فى ظل الحرب فى أوكرانيا وتنامى المنافسة مع الصين، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وقال ستولتنبرج خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين فى كوريا الجنوبية، إن الأحداث فى أوروبا وأمريكا الشمالية مُترابطة مع مناطق أخرى، وإن الحلف يريد المساعدة فى إدارة التهديدات العالمية، من خلال زيادة الشراكات فى آسيا.
وفى كلمة ألقاها فى معهد "تشى" للدراسات المُتقدمة فى سول، وجه ستولتنبرج الشكر لكوريا الجنوبية، على تقديم مساعدات غير فتاكة لأوكرانيا، لكنه حثها على عمل المزيد، مُضيفا أن ثمة "حاجة ملحة" لحصول أوكرانيا على أسلحة، بحسب القناة الإخبارية.
ووقعت كوريا الجنوبية صفقات كبيرة لتقديم مئات الدبابات والطائرات وغيرها من الأسلحة إلى بولندا، العضو فى حلف الأطلسى منذ بدء الحرب فى أوكرانيا، لكن الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك-يول، يقول إن قانون بلاده الذى يُعارض تقديم أسلحة للدول المتنازعة، يجعل من الصعب تزويد أوكرانيا بأسلحة.
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