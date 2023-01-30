العالم اليوم - الذهب حبيس نطاق ضيق مع ترقب قرار الفيدرالي

انتم الان تتابعون خبر الذهب حبيس نطاق ضيق مع ترقب قرار الفيدرالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 11:16 صباحاً - تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق نسبيا، الاثنين، مع توجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية بينما ينصب التركيز بشكل خاص على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي).

ويستفيد الذهب بصفته من الأصول التي لا تدر عائدا من انخفاض أسعار الفائدة لأنه يقلص من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

ومع انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 31 يناير والأول من فبراير يتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يقلص البنك من وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس بالمقارنة مع رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات للسياسة النقدية هذا الأسبوع أيضا.

التغير في الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1922 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0837 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1921.30 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.71 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1013.40 دولار. وقفز البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1628.50 دولار.