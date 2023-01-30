«القاهرة الإخبارية» ترصد آلام العائدين الأوكرانيين إلى خيرسون

جدة - نرمين السيد - رصد تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، معاناة العائدين إلى منطقة خيرسون من الأوكرانيين، حيث يواجهون تحديات معيشية بالغة الصعوبة، بعدما تسبب الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا منذ ما يقرب من عام كامل، فى تدمير أجزاء كبيرة من منازلهم وافتقادهم لأهم متطلبات العيش الآمن.





ووفقًا لما جاء فى تقرير "القاهرة الإخبارية"، قالت تيتيانا تروفيمينكو، إحدى المواطنات الأوكرانيات التى تضرر منزلها فى الحرب، إن أكبر المشكلات التى تواجههم فى العيش بواقعهم الجديد، تكمن فى عدم وجود الكهرباء، واعتمادهم على الحطب والفحم فى التدفئة. وأضافت المواطنة الأوكرانية، أنهم يعتمدون فى غذائهم على المواد المعلبة التى يتم توزيعها بواسطة مراكز المساعدة الإنسانية. وقالت أوليكسندرا هوريهورينا، الأوكرانية العائدة إلى بيتها المتضرر فى خيرسون، إنها اضطرت للعيش مع إحدى جيرانها بعد تدمير منزلها، مشيرة إلى صعوبة التعايش مع غياب الكهرباء، والتى تضطرها للبحث عن بدائل أخرى من أجل الدفء.

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