وقال ريابكوف ـ إن "موقفنا من هذه المسألة معروف جيدا، ونحن على استعداد لدراسة أية مبادرات جادة لحل الأزمة الأوكرانية، ولكن حتى الآن لم يقم أحد بصياغتها".
وأضاف: "فى ظل الظروف الحالية، عندما أعلنت واشنطن قرارها تزويد كييف بالدبابات، بجانب تنافس أتباعها على كمية توريد المركبات المدرعة لأوكرانيا وخاصة القديمة منها، فإنه من غير المجدى التحدث مع الأوكرانيين ومع مُحرّكى نظام كييف الغربيين".
وتابع ريابكوف: أن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكرانى، لاسيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف، ومن الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط العامل الرئيسى فى الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسى منها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية وأنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها، بما فى ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى لمواجهة الأسلحة الروسية.
وأضاف:" من خلال سحب المعدات العسكرية من أوروبا، وإرسالها للتخلص منها إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تفرض واشنطن على الأوروبيين عقودا جديدة بمليارات الدولارات لشراء منتجات عسكرية أمريكية"، محذرا من أن هذه اللعبة ستنتهى بشكل سيئ بالنسبة للمتورطين.
يُذكر أن المتحدث الصحفى باسم الكرملين دميترى بيسكوف، أعلن الخميس الماضى، أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الدول الغربية تشهد على مشاركتها المباشرة والمتزايدة فى الصراع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: لا جدوى للحوار مع أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.