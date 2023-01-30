روسيا: لا جدوى للحوار مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الإثنين، أنه لا جدوى للحوار مع أوكرانيا أو رعاتها حاليا، وذلك عقب إعلان واشنطن وحلفاءها توريد دبابات للنظام الأوكرانى.





وقال ريابكوف ـ إن "موقفنا من هذه المسألة معروف جيدا، ونحن على استعداد لدراسة أية مبادرات جادة لحل الأزمة الأوكرانية، ولكن حتى الآن لم يقم أحد بصياغتها".

وأضاف: "فى ظل الظروف الحالية، عندما أعلنت واشنطن قرارها تزويد كييف بالدبابات، بجانب تنافس أتباعها على كمية توريد المركبات المدرعة لأوكرانيا وخاصة القديمة منها، فإنه من غير المجدى التحدث مع الأوكرانيين ومع مُحرّكى نظام كييف الغربيين".

وتابع ريابكوف: أن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكرانى، لاسيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف، ومن الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط العامل الرئيسى فى الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسى منها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية وأنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها، بما فى ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى لمواجهة الأسلحة الروسية.

وأضاف:" من خلال سحب المعدات العسكرية من أوروبا، وإرسالها للتخلص منها إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تفرض واشنطن على الأوروبيين عقودا جديدة بمليارات الدولارات لشراء منتجات عسكرية أمريكية"، محذرا من أن هذه اللعبة ستنتهى بشكل سيئ بالنسبة للمتورطين.

يُذكر أن المتحدث الصحفى باسم الكرملين دميترى بيسكوف، أعلن الخميس الماضى، أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الدول الغربية تشهد على مشاركتها المباشرة والمتزايدة فى الصراع.