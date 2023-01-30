دونيتسك: كييف تقصف البنية التحتية بصواريخ هيمارس

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات- أن القصف الأوكرانى دمر شبكة الكهرباء التى تغذى المناطق والقرى السكنية القريبة وشبكات التدفئة. ومن ناحية أخرى، نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، لقطات مصورة لعمل مقاتلات "سو 35 أس"، خلال تدمير محطات رادار وأنظمة دفاع جوى تابعة لأوكرانيا. وأظهرت اللقطات استخدام طواقمها صواريخ دقيقة "أرض ـ جو" و"أرض ـ أرض" لتدمير محطات الرادار وأنظمة الدفاع الجوى التابعة للقوات الأوكرانية.

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