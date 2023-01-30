بالأرقام.. أوكرانيا تعلن خسائر روسيا فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و201 دبابة و6 آلاف و369 من المركبات المدرعة و2196 من النظم المدفعية و453 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و221 من أنظمة الدفاع الجوى و293 طائرة و284 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و41 من المركبات وخزانات وقود".

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