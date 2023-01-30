المستشار الألمانى: لن نسمح بتحويل أزمة أوكرانيا إلى صراع بين روسيا والناتو

جدة - نرمين السيد - وأضاف شولتس بعد لقائه الرئيس التشيلى فى إطار جولة له فى أمريكا اللاتينية: "لقد ساهمنا فى ضمان عدم حدوث تصعيد للصراع، لأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره. سيؤدى ذلك على سبيل المثال إلى حرب بين روسيا ودول الناتو، وهذا لن يحدث، وسنمنعه بكل جهودنا. لقد نجحنا حتى الآن وسنواصل القيام بذلك".

وأشار المستشار الألمانى إلى أن "الأمر يتعلق بدعم أوكرانيا، إنه يتعلق بإجراء نقاش جدى لاتخاذ القرارات التى يجب اتخاذها، وهذا ينبغى ألا يكون منافسة لمعرفة من يرسل أسلحة أكثر".

وشدد شولتس على أنه والرئيس الأمريكى جو بايدن يرفضان إرسال قوات إلى أوكرانيا، تجنبًا لتصعيد الصراع، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لا يوجد بلد يدعم أوكرانيا أكثر من ألمانيا، التى "قدمت الدعم، مثل بلدان أخرى، فى شكل شحنات مالية وإنسانية وأسلحة. هذا هو التزامنا".