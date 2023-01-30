اليابان: سنواصل مراقبة وضع كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - قال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى اليوم الإثنين، إن اليابان ستواصل مراقبة وضع كورونا "كوفيد-19" فى الصين، والتعامل "بمرونة" مع إجراءات الضوابط على الحدود، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





جاء التعليق بعد يوم من إعلان السفارة الصينية فى اليابان، أنها استأنفت إصدار التأشيرات العادية للمواطنين اليابانيين المسافرين إلى البلاد.

وكانت الصين قد توقفت فى وقت سابق من هذا الشهر، عن إصدار تأشيرات لليابانيين، بعد أن شددت اليابان القيود المُتعلقة بـ"كوفيد-19" على الحدود للمسافرين القادمين مباشرة من الصين.

وكان المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قال فى التحديث الأسبوعى للوضع الوبائى، إن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا المُستجد فى البلاد تقترب من نهايتها، وإن الحالات لن تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بحسب القناة الإخبارية.

وأكدت الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية فى الصين، أمس الأحد، أنها أجرت مُراجعات طارئة، ومنحت موافقة مشروطة على عقارين محليين لعلاج فيروس كورونا "كوفيد-19".