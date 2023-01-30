مقتل 8 أشخاص فى إطلاق نار بـ جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة فى بيان، أن الحادث وقع بين الساعة 17:15 و17:30 بالتوقيت المحلى (15:15 و15:30 بتوقيت جرينتش) فى أحد المنازل عندما أطلق مسلحان النار على ضيوف تجمعوا فى حفل عيد ميلاد.

وأوضحت الشرطة أنها لم تعتقل أحداً حتى الآن وأنها تحقق فى ملابسات الحادث.

يذكر أنه فى ديسمبر الماضى، أعلن مسؤولون فى جنوب إفريقيا، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 50 آخرون إثر انفجار شاحنة محملة بغاز بترولى مسال فى بلدة "بوكسبورج" الواقعة شرقى مدينة "جوهانسبرج".

ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية عن مسؤولى خدمات الطوارئ قولهم، إن الجزء العلوى من الشاحنة اصطدم بجسر منخفض، مما أدى إلى اشتعال النيران التى تسببت فى الانفجار الذى أسفر عن تدمير العديد من المنازل والسيارات، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج.