زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 171 كيلومترا شمال غربى مدينة توبيلو الإندونيسية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.
وكان زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قد ضرب إندونيسيا، الأسبوع الماضى، وأفاد موقع "ديتيك نيوز" الإندونيسى بأن مركز الزلزال كان فى بلدة ميلونجوان بإقليم سولاوسى الشمالية.
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