زلزال يضرب إقليم شينجيانج فى الصين

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الصينى لشبكات الزلازل أن الزلزال وقع فى الساعة 7.49 بالتوقيت المحلّى ( الساعة 2.49 بتوقيت موسكو اليوم الاثنين)، مشيرا إلى أن مركزه منطقة أكسو وعمقه 50 كيلومترا . ولم ترد حتى الآن أنباء عن أية خسائر بشرية أو مادية ناجمة عن الزلزال.

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