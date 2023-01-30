صحيفة: الملك تشارلز يريد من هارى حضور تتويجه رغم مقاومة وليام

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة بريطانية أن الملك تشارلز طلب من رئيس أساقفة كانتربرى جاستن ويلبى التوسط للسماح للأمير هارى بحضور تتويجه، على الرغم من اعتراض ولى العهد والابن الأكبر الأمير ويليام.





وقالت مصادر قريبة من قصر "لامبيث" إن الملك يريد من كبير الأساقفة أن يبرم اتفاقًا مع الأخوين من شأنه أن يسمح لدوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وزوجته بحضور حفل التتويج فى مايو القادم، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد".

وسيقام حفل التتويج فى 6 مايو وسيكون جزءًا من عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالاحتفالات بما فى ذلك موكب من قصر باكينجهام وحفلة موسيقية فى قلعة وندسور.

انتشرت التكهنات حول ما إذا كانت أسرة هارى سيحضرون الحدث بعد أن انتقد هارى كبار أفراد العائلة الملكية فى مذكراته التى نشرت فى وقت سابق من هذا الشهر.

فى الكتاب، اتهم هارى ويليام بمهاجمته جسديًا وادعى أن القصر زرع قصصًا سلبية عن زوجته ميجان ماركل فى وسائل الإعلام.