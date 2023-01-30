العالم اليوم - أوكرانيا.. قتلى بقصف متبادل والقوات الروسية تواصل تقدمها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 06:22 صباحاً - سقط ما لا يقل عن 8 قتلى و11 جريحا من طرفي النزاع جراء قصف متبادل في جنوب وشرقي أوكرانيا، فيما تواصل القوات الروسية تقدمها شمالي سوليدار وإوغليدار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 6 آخرون بقصف روسي على مدينتين أوكرانيتين أمس الأحد.

وقال زيلينسكي إن قصفا روسيا، الأحد، على خيرسون في جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 6، فيما أدت ضربة روسية في اليوم نفسه على خاركيف، شرقي البلاد، إلى مقتل شخص بحسب حاكم المنطقة.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر الفيديو مساء إن "الجيش الروسي قصف خيرسون بوحشية طوال اليوم. أصيب مستشفى ومكتب بريد ومحطة حافلات بأضرار. أصيبت ممرضتان في المستشفى. في المجموع، هناك 6 جرحى و3 قتلى".

وفي خاركيف، أفاد حاكم الإدارة العسكرية للمنطقة بأن غارة روسية أصابت الأحد "مبنى سكنيا من 4 طوابق"، بحسب ما تقلت فرانس برس.

وقال أوليغ سينيغوبوف، على منصة تلغرام "أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة. لسوء الحظ، توفيت امرأة مسنّة.. المبنى دُمّر جزئيًّا. تمّ إجلاء السكّان. كلّ خدمات الطوارئ تُواصل عملها في المكان".

قتلى بقصف أوكراني

في المقابل، أشارت السلطات الموالية لموسكو في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في منطقة زابوريجيا المجاورة في جنوب البلاد، إلى مقتل 4 أشخاص في ضربة أوكرانية على جسر للسكك الحديد.

يشار إلى أن الجبهة في جنوب أوكرانيا، حيث اضطر الجيش الروسي إلى التخلي عن خيرسون في نوفمبر، اتسمت مؤخرا بالهدوء مقارنة بخطوط المواجهة في شرق البلاد حيث يدور قتال عنيف، لكن القصف من الجانبين لم يتوقف كما استُؤنف القتال هذا الأسبوع في منطقة زابوريجيا.

من جهته، اتهم رئيس الإدارة الموالية لروسيا في زابوريجيا يفغيني باليتسكي، القوات الأوكرانية بشنّ "ضربة بواسطة قاذفات الصواريخ الأميركية هيمارس استهدفت جسرا للسكك الحديد يعبر نهر مولوتشنايا".

وأضاف باليتسكي "قُتل 4 من عمال السكة الحديد فيما جرح 5 وهم بصدد تلقي العلاج".

يقع الجسر في قرية شمال مدينة ميليتوبول الخاضعة للسيطرة الروسية ويتم العمل على إصلاحه، بحسب المسؤول.

وأفاد مراسل "روسيا اليوم"، بأن 7 صواريخ هيمارس استهدفت شبكة السكك الحديدية في مدينة أولوفايسك بدونيتسك، ما أدى إلى تعطل شبكة السكك الحديدية، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحطة الكهربائية التي تزوّد السكك الحديدية بالطاقة الكهربائية وأيضا بعض القرى المحيطة بهذه المدينة.

تقدم روسي في أوغليدار وسوليدا

وعلى صعيد العمليات العسكرية، أحرزت القوات الروسية تقدما على عدة محاور في دونيتسك، خصوصا في مدينة أوغلودار ومنطقة سوليدار، حيث قامت سيطرت على بلدة "بلاغاداتنايا" شمال سوليدار، إلى الجنوب من مدينة سيفيرسك.

وفي مقاطعة زابوريجيا، حققت القوات الروسية تقدما على محوري مارينكا وغييفكا.

وتستكمل القوات الروسية إحكام الطوق على مدينة أوغليدار، من الناحيتين الشمالية والجنوبية، بحسب روسيا اليوم، التي أشارت إلى تطويق القوات الأوكرانية في المدينة واستسلام العديد من القوات الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الأحد، مقتل 350 جنديا أوكرانيا في مختلف جبهات القتال، وإحباط نشاط 4 مجموعات استطلاع أوكرانية في خاركيف، خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 50 جنديا على محور كوبيانسك، و110 جنود على محور كراسني ليمان، و90 جنديا على محور دونيتسك، وما يصل إلى 100 جندي بين قتيل وجريح على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا.