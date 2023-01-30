وزير الخارجية: زيارة الرئيس إلى الهند كانت فرصة لتدعيم العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية فى تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، أن الزيارة تأتى أيضا لفتح مجالات كثيرة للتعاون والاستفادة من خبرة البلدين، ما حققته الهند خلال المرحلة الماضية ومكانتها ضمن الاقتصاديات البازخة.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسى إلى أذربيجان وأرمينيا تأتى كأول زيارة لرئيس مصر لأى من الدولتين، مبينا أن مصر لها علاقات جيدة مع دول جنوب القوقاز.
وأضاف أن هناك حاجة دائمة للتواصل والتنسيق على مستوى القيادات لإعطاء دفعة لمسار العلاقات الثنائية وكانت أيضا فرصة لاستعراض الأوضاع الإقليمية والدولية التى لها تأثير سواء على مصر أو أذربيجان أو أرمينيا.
وأكد وزير الخارجية أن مصر دائما تلتزم بسياسة متوازنة، وكذلك سياسة داعية إلى التوصل لحول سلمية للنزاعات، لافتا إلى أن مصر لها مكانة لدى اذربيجان وأرومينيا تؤهلها للقيام بدور لتحقيق الاستقرار والسلام وتوجيه الجهود نحو التنمية.
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