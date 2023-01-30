وقال زيلينسكى عقب اجتماع مع قائد الجيش الأوكرانى -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية- إنه "فى الحرب لا توجد أيام عطلة"، فى إشارة إلى عمله يوم الأحد عطلة نهاية الأسبوع هناك، مضيفا: "خاصة عندما يتعلق الأمر بحريتنا وطرد المحتلين.. لقد عقدت اجتماعا آخر مع القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم".
وأضاف زيلينسكى إنهما خلال الاجتماع ناقشا "المعلومات المهمة القادمة من أجهزة المخابرات حول التحركات والخطوات المحتملة للجيش الروسى فى المستقبل القريب"، مضيفا: "نحن نستعد لجميع السيناريوهات المحتملة".
وأضاف زيلينسكى أنهما ناقشا أيضا خلال الاجتماع مسألة ضمان الاحتياجات الأساسية لقوات الدفاع الأوكرانية مثل الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة لاستكمال تنفيذ العمليات العسكرية المخطط لها فى عام 2023، مؤكدا أن "عام 2023 يجب أن يكون، بل وسيكون بالتأكيد عام انتصارنا!".
وذكرت وكالة "يوكرينفورم" أنه وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن معهد دراسات الحرب، ومقره الولايات المتحدة، من المرجح أن يستعد الكرملين للقيام بعمل استراتيجى حاسم، ومن المرجح أن يكون فى منطقة لوجانسك، خلال الشهور الستة المقبلة بهدف استعادة زمام الأمور، وإنهاء سلسلة العمليات العسكرية الروسية الناجحة فى أوكرانيا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى: نستعد لجميع السيناريوهات المحتملة فى الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.