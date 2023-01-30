دعوات لتعيين بوريس جونسون رئيسا لحزب المحافظين فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - استقال رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون من منصبه فى يوليو من العام الماضي، مما وضع نهاية قاسية لرئاسة الوزراء التى استمرت ولايته قرابة ثلاث سنوات، لكنه الآن يتمتع "بجميع السمات الصحيحة" ليحل محل نديم الزهاوى كرئيس لحزب المحافظين بعد أن أقاله رئيس الوزراء الحالى ريشى سوناك بعد أيام من الجدل حول شؤونه الضريبية، بحسب صحيفة بريطانية.





وألقى جاكوب ريس-موج، النائب عن حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا، دعمه خلف جونسون، قائلا إنه "شخصية كبيرة لدرجة أنه سيسيطر على أى حكومة،" بحسب صحيفة "اكسبريس". وقال ريس-موج: "أعتقد أنه كان من الخطأ إقالة بوريس جونسون، الذى كان زعيما ممتازا لحزب المحافظين، وهو أكبر شخصية فى الحياة السياسية البريطانية، حتى خارج المنصب." وأضاف: "يتمتع (جونسون) بشعبية غير عادية، فالناس يوقفون سياراتهم للخروج والتحدث معه وإيقاف سياراتهم وما إلى ذلك، وهو ما لا يفعلونه عمومًا للسياسيين."

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