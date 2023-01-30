العالم اليوم - أردوغان يقول إنه قد يوافق على طلب فنلندا لدخول الناتو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 01:24 صباحاً - أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده قد توافق على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو قبل اتخاذ أي إجراء بشأن السويد، بينما أصدرت الحكومة التركية تحذيرًا من السفر لدول أوروبية بسبب المظاهرات المناهضة لتركيا وما وصفته برهاب الإسلام.

جاء تحذير السفر الذي نُشر في وقت متأخر من يوم السبت في أعقاب مظاهرات نهاية الأسبوع الماضي خارج السفارة التركية في السويد، حيث أحرق ناشط مناهض للإسلام القرآن واحتجت الجماعات الموالية للأكراد على تركيا. زادت الأحداث من حدة رفض تركيا حتى الآن التصديق على محاولة السويد الانضمام إلى الناتو.

تقدمت السويد وفنلندا بطلب مشترك للانضمام إلى التحالف العسكري، مما أدى إلى إسقاط عدم الانحياز العسكري منذ فترة طويلة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

في مقطع مصور مسجل مسبقًا لحدث صدر يوم الأحد، أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن تركيا قد توافق على انضمام فنلندا فقط.

قال أردوغان لمجموعة من الشباب في محافظة بيلجيك: ”إذا لزم الأمر، يمكننا إرسال رسالة مختلفة عن فنلندا. ستصاب السويد بالصدمة عندما نعطي رسالة مختلفة عن فنلندا”.

اتهمت تركيا الحكومة في ستوكهولم بأنها متساهلة للغاية مع الجماعات التي تعتبرها منظمات إرهابية أو تهديدات وجودية، بما في ذلك الجماعات الكردية.

يطلب الناتو موافقة بالإجماع من أعضائه الحاليين لإضافة أعضاء جدد، لكن حكومة أردوغان قالت إنها لن توافق على قبول السويد إلا إذا استوفت البلاد شروطها.

في تحذير السفر للمواطنين، أشارت وزارة الخارجية التركية إلى زيادة الاحتجاجات المناهضة لتركيا من قبل ”جماعات لها صلات بجماعات إرهابية”، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا منذ عقود ضد تركيا. إلى جانب تركيا، صنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني أيضًا على أنه جماعة إرهابية.

لوحت الجماعات الموالية للأكراد بأعلام حزب العمال الكردستاني والمنتسبين إليه خلال احتجاجات في السويد نظمت كرد فعل على وعد السويد وفنلندا بمنع أنشطة حزب العمال الكردستاني في بلادهم من أجل الحصول على موافقة تركيا على عضويتهم في الناتو.

قال أردوغان إنه قال لرئيس الوزراء السويدي: ”سوف تقومون بتسليم هؤلاء الإرهابيين إذا كنت تريد حقًا الانضمام إلى حلف الناتو. إذا لم تقم بتسليم هؤلاء الإرهابيين، فآسف ”.

وقال إن تركيا قدمت قائمة تضم 120 شخصًا تريد تسليمهم من السويد، وهو مطلب كان جزءًا من مذكرة تم توقيعها في يونيو لتجنب استخدام تركيا حق النقض ضد الطلب المشترك لدول الشمال الأوروبي.

تطالب تركيا بتسليم مقاتلي حزب العمال الكردستاني وكذلك بعض أتباع فتح الله غولن، رجل الدين المتهم بمحاولة الانقلاب عام 2016. في ديسمبر، قالت المحكمة العليا السويدية إن البلاد لا يمكنها تسليم بولنت كينيس، رئيس التحرير السابق لصحيفة مرتبطة بغولن، ما أثار غضب تركيا.

أدانت تركيا بشدة حرق الناشط اليميني المتطرف راسموس بالودان للمصحف في ستوكهولم، وهو ما كرره في كوبنهاغن يوم الجمعة.

كما استدعت أنقرة السفير الهولندي بعد أن مزق ناشط يميني متطرف آخر صفحات من المصحف في لاهاي.

في وقت سابق من يوم السبت، قبل أن تصدر تركيا تحذيرها من السفر، أصدرت دول الشمال بشكل منفصل إرشادات سفر محدثة لتركيا. حثت الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد مواطنيها الذين يزورون تركيا على تجنب التجمعات الكبيرة وتوخي الحذر.

قالت وزارة الخارجية السويدية في رسالة على موقعها على الإنترنت إن سفارة السويد في أنقرة لا تزال مغلقة أمام الجمهور وإن زوار القنصلية العامة للبلاد في إسطنبول ”مطالبون بتوخي اليقظة”.

قالت الوزارة السويدية ”نريد أن نجعل السويديين في تركيا يدركون أن المزيد من المظاهر قد تحدث”، في إشارة إلى الاحتجاجات المضادة التي اندلعت في تركيا بعد أحداث نهاية الأسبوع الماضي في ستوكهولم.