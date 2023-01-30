وزيرة الثقافة الأردنية: تحديات تواجه العالم العربى لكن علينا ألا نخاف منها

جدة - نرمين السيد - وقالت "النجار"، خلال استضافتها فى برنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوى، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه علينا ألا نخاف من التحديات وأن نفهمها لنأخذها فرصة إلى التطور.

وأضافت: "يجب علينا أن ننظر إلى واقعنا ونسأل، كيف يمكننا أن نمتن علاقة الإنسان العربى بوطنه، وكيف يتجذر بتراب أرضه، كيف يحب وطنه".

وتابعت: "يجب أن يشعر الإنسان المصرى بأن مصر أم الدنيا، والأردنى بأن الأردن فى قلب العالم، وأنه موجود وعليه واجبات قبل أن يكون له حقوق، المواطنة الصالحة تنشأ من جانب وجوده اتجاه وطنى".