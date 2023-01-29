وزيرة الثقافة الأردنية: فخورون باختيار بلدنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب

جدة - نرمين السيد - وأضافت النجار، خلال استضافتها فى برنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوى، على قناة "القاهرة الإخبارية"، وأضافت أن العلاقات بين الدولتين، ممتدة على مدى الأعوام والسنين، على كافة المستويات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وتابعت: "معرض القاهرة للكتاب من أهم معارض الكتب فى العالم، ونحن نفخر أن الأردن ضيف شرف، وهو ما يؤكد قيمة ونوعية العلاقات التى تربط الشعبين والقيادتين".

وأردفت: "أبدينا كل الفرح بالدعوة التى وجهت إلينا واختيارنا كضيف شرف، بمعنى أن هذا الضيف سيقدم مشروعه الثقافى فى معرض الكتاب، وسيكون هناك السردية الوطنية الأردنية، وسيكون هناك الكاتب والفنان الأردنى".