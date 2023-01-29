حسين آدم: لجان المقاومة المستقلة بالسودان أجندتها الوحيدة مصلحة الوطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف "آدم"، خلال استضافته فى برنامج "لقاء خاص"، مع الإعلامى جمال عنايت، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فكرة المقاومة فى العموم، "نبعت من الثورة السودانية، وكانت تقاوم فى الأول النظام البائد".
وتابع، أن فكرة لجان المقاومة المستقلة بالسودان، تشبه بالضبط فكرة اللجان الشعبية التى شهدتها مصر، مشيرا إلى أن استمرار لجان المقاومة حتى الآن بعد الثورة، سببه أن الثوار لم يصلوا إلى ما يريدون بعد.
وأردف: "نحن غير محزبين ولا لدينا أحزاب، ولا ننفذ أجندات، نحن أجندتنا الوحيدة هى مصلحة الوطن".
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