نضال هاشم لـ القاهرة الإخبارية: نطمح لوطن ديموقراطى مدنى حر

وأضافت نضال فى حوار خاص مع الإعلامى جمال عنايت على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، أن كل مبادرات الثوار تتفق مع أهداف الثورة وأن الثورة وسيلة لتحقيق الأهداف.
وقالت مؤسسة مبادرة معًا ننقذ وطن، إنها تطمح لوطن ديمقراطى مدنى حر يسود فيه حرية الفكر السياسى، متمنية إنهاء الحروب والتطهير العرقى بالسودان، موضحة أن العدالة بالنسبة للثوار تعنى العدالة الانتقالية العادلة والدائمة، مشيرة إلى أن المواكب الثورية هى محاولة إيصال صوت الثوار الذين سيواصلون الخروج حتى يحدث التغيير.
وكشفت نضال هاشم، نائب رئيس تحالف القوى الثورية الحية، رفضها الاتفاق الإطارى الذى جرى توقيعه أواخر العام الماضى، إذ إن الثوار لم يوقعوا على الاتفاق لعدم ضمه مواثيقهم، لافتة إلى أن الاتفاق رفضه الثوار ولا يمكن تعديله.
وذكرت أن الأطراف الموقعة على الاتفاق تريد أن نسلم به، حيث توصلنا لمواثيق رجال المقاومة الموحدة ولم يتم إدراج مواثيق المقاومة فى الاتفاق.
وتابعت نضال أننا لن نختلف لمصلحة الوطن وليس لدينا خلاف مع قوى الحرية والتغيير، لكن كان يجب وضع آلية لدعم القرار والحوار، قائلة: "لدينا تعديلات على الاتفاق الإطارى تم رفضها".
وشددت مؤسسة مبادرة معًا ننقذ وطن، على أنه إذا لم تتفق القوى على نظام موحد سيظل الخلاف، مشيرة إلى أن الاستعلاء على الثوار سيؤدى لاستمرار الخلاف، منوهة إلى أن الأحزاب ترى المقاومة أقلية لا تمتلك قرارًا ويعتقدون أن الثوار ليس لديهم نضج سياسى.
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