نائب رئيس تحالف القوى الثورية السودانية: سعدنا بالدعوة لورشة الحوار فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت ياسين فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقديم الإعلامى جمال عنايت، أنها تتمنى أن يحدث اتفاق ورؤية موحدة فى القاهرة. وأوضحت نائب رئيس تحالف القوى الثورية فى السودان، أنه لم يتم إدراج مواثيق المقاومة فى الاتفاق، مشيرة إلى أن مبادرة القوى الثورية تهدف لإنقاذ الوطن مما حدث.

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