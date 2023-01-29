الدفاع الروسية: مقتل 350 جندياً أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها أحبطت نشاط أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف، فيما بلغ إجمالي خسائر العدو نحو 350 جنديا على محاور عدة خلال اليوم الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 50 جنديا على محور كوبيانسك، و110 جنود على محور كراسني ليمان، و90 جنديا على محور دونيتسك، وما يصل إلى 100 جندي بين قتيل وجريح على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.
وأشار التقرير بحسب موقع "روسيا اليوم " إلى أن القوات الروسية واصلت تنفيذ عمليات هجومية وتقدمها على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: مقتل 350 جندياً أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.