الدفاع الروسية: مقتل 350 جندياً أوكرانيا

الدفاع الروسية: مقتل 350 جندياً أوكرانياأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها أحبطت نشاط أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف، فيما بلغ إجمالي خسائر العدو نحو 350 جنديا على محاور عدة خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 50 جنديا على محور كوبيانسك، و110 جنود على محور كراسني ليمان، و90 جنديا على محور دونيتسك، وما يصل إلى 100 جندي بين قتيل وجريح على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وأشار التقرير بحسب موقع "روسيا اليوم " إلى أن القوات الروسية واصلت تنفيذ عمليات هجومية وتقدمها على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.