القاهرة الإخبارية.. تونس: النسبة الأولية للإقبال على التصويت 11.3 %

جدة - نرمين السيد - وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، على هامش مؤتمر صحفى بقصر مؤتمرات بالعاصمة، أنّ نسبة التصويت فى الدور الثانى للانتخابات التشريعية، بلغ إلى حدود الساعة السادسة مساءً، 11.3 %، بمعدّل ​​​​​​​887638 ناخب.

وكان بوعسكر، قد أعلن فى إفادة إعلامية سابقة، أن نسبة الإقبال قد بلغت 7.73 % إلى حدود الساعة 15.00 بعد أن توجه 606.731 ناخبا إلى مكاتب الاقتراع والمراكز فى كامل تراب الجمهورية.

ويتنافس 262 مترشّحا فى الدور الثانى من بينهم 34 امرأة و228 رجلا على 131 مقعدا، حيث سيشمل الإقتراع 131 دائرة انتخابية.

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأوّلية للدور الثانى من الانتخابات التشريعيّة التونسية يوم غرّة فيفرى المقبل على يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 4 مارس المقبل، ليتم إثر ذلك فسح المجال لدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد ومباشرة أعماله.