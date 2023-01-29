الخارجية الألمانية لـ القاهرة الإخبارية: ندعم الحوار بين موسكو وكييف

جدة - نرمين السيد - قال دينيس كوميتات المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أن بلاده ترحب بكل مبادرات السلام، وتدعم أى حوار بين موسكو وكييف فيما يخص الوضع الكارثى فى الأراضى الأوكرانية، على حد قوله.





وأضاف "كوميتات"، فى مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية" من العاصمة القاهرة، أنه بالنسبة لبرلين فالباب الدبلوماسى مفتوح، غير أنه من المبكر الحديث عن أى تفاصيل فى مفاوضات، فضلًا عن أنه من المستحيل أن تتفاوض برلين مع موسكو حول الوضع فى أوكرانيا؛ لأن المفاوضات لابد أن تُجرى مع طرفى الحرب.

وحول تصريحات الكرملين بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد للحوار مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، أوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أن بلاده مستعدة أيضًا للحوار مع موسكو، غير أنه من الصعب تخيل أن تكون المبادرات مثمرة فى ظل استمرار الهجوم الروسى على الأرضى الأوكرانية.

وأشار "كوميتات" إلى أن القرارات التى اتخذتها ألمانيا وحلفاؤها فى الناتو والاتحاد الأوروبى بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" حظيت بإجماع كل الأعضاء، معبرًا عن أمله فى مساعدة الأصدقاء الأوكرانيين بهذا الدعم العسكرى.

تابع أن حزمة المساعدات العسكرية هى جزء صغير من الدعم الألمانى الأوسع جدًا للشعب الأوكرانى الذى تضمن أيضًا مساعدات إنسانية واقتصادية.