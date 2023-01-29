مراسل «القاهرة الإخبارية»: القوات الروسية سيطرت على إحدى بلدات باخموت

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مشيك" فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أعلنت المحاصرة الكاملة لبلدة "أوغليدار" لقطع جميع المساعدات والإمدادات التى يمد بها النظام الأوكرانى القوات بمدينة باخموت، التى شهدت معارك عنيفة، منذ أغسطس الماضى، وتحاول القوات الروسية دخولها لأنها مدينة صناعية مهمة فى أوكرانيا.
وأشار إلى أنه رغم صغر مساحة البلدات التى تحاول القوات الروسية السيطرة عليها، فإن أهميتها كبيرة من حيث المساعدات والإمدادات العسكرية التى تُقدم من خلالها إلى الجانب الأوكرانى.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الخبراء الروس يؤكدون أن موسكو ليست قلقة من الدبابات التى سترسلها أمريكا وألمانيا لأوكرانيا، وأنها قلقة من تسليم صواريخ طويلة المدى وطائرات إف 16 التى تستهدف المدن والقرى فى روسيا.
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