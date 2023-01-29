العالم اليوم - ترامب يعاتب "ناكر الجميل".. ويتحدث عن مؤشرات لصالحه

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعاتب "ناكر الجميل".. ويتحدث عن مؤشرات لصالحه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 07:20 مساءً - استهل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حملته لأجل العودة إلى البيت الأبيض، عبر شن هجوم "حاد" على منافسه الجمهوري المحتمل، رون ديسانتيس، بينما يبدو الجمهوريون في حالة انقسام إزاء الشخص الذين سيختارونه لخوض سباق 2024.

وقال ترامب الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2017 و2021، إن تفكير ديسانتيس في الترشح باسم الحزب الجمهوري "ينم عن عدم وفاء"، بحسب قوله.

ويعتبر ترامب نفسه ذا فضل على حاكم ولاية فلوريدا الذي برز، خلال العام الأخير، بمثابة الشخصية الأقدر على نيل ثقة الجمهوريين لأجل خوض انتخابات الرئاسة.

وتوقف ترامب، مؤخرا، في كل من نيو هامشاير وساوث كارولينا، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن كان وراء نيل ديسانتيس لمنصب حاكم ولاية فلوريدا في سنة 2018.

وذكر ترامب في كلام صريح "ما كان لديسانتيس أن يصبح حاكما لولاية فلوريدا، لولا (دعمي له)"، ثم أضاف "وبالتالي، عندما أسمع عن سعيه لأن يترشح للانتخابات، أجد ذلك بمثابة عدم وفاء".

وصور الرئيس الأميركي السابق نفسه بمثابة منقذ ديسانتيس، قائلا إنه ما كان ليظفر بمنصب الحاكم نهائيا لولا الدعم الذي ناله، كما أن مساره السياسي كان قد انتهى.

ولم يكتف ترامب بالحديث عن الدعم، بل راح ينبش في طريقة تعامل دي سانتيس مع أزمة كورونا، في حين يميل الجمهوريون والمحافظون إلى معارضة الإغلاقات، والنفور ممن فرضوا قيودا صحية.

وعاتب الرئيس الأميركي السابق، ديسانتيس على إغلاق "فلوريدا لفترة طويلة خلال وباء كورونا"، في حين لم يقم جمهوريون آخرون بذلك"، بحسب قوله.

وأضاف ترامب "إنهم يحاولون إعادة كتابة التاريخ"، في إشارة إلى أن دائرة ديسانتيس تتحدث بشكل غير دقيق عما قام به بعد تولي المنصب.

وكان ترامب قد أعلن عزمه خوض انتخبات الرئاسة قبل شهرين، وسط شكوك في قدرته على العودة مجددا بالزخم نفسه الذي تمتع به في وقت سابق.

وأبدى ترامب ارتياحا لما اعتبره تقدما في استطلاعات الرأي، غير آبه بتقارير تتحدث عن انفضاض الجمهوريين والمحافظين من حوله.

ويأتي حديث ترامب عن استطلاعات رأي داعمة، في حين كشف استطلاع رأي أجرته جامعة "ماركيت" في ولاية ويسكنسن أن أغلبية الجمهوريين يفضلون ديسانتيس على ترامب.

لكن ترامب الواثق من حظوظه في انتخابات الرئاسة يواجه عدة عقبات في طريق العودة إلى البيت الأبيض: