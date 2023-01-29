عضو لجان المقاومة فى السودان: الأحزاب لديها كوادر وتستطيع التعبير عن رأيها

جدة - نرمين السيد - وأضاف آدم فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقديم الإعلامى جمال عنايت، أن الأحزاب لديها كوادر وتستطيع التعبير عن رأيها. وأوضح عضو لجان المقاومة المستقلة فى السودان، أن البلاد فى مراحل متأخرة، مؤكدا "نسعى إلى تقدمه".

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