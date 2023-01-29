العالم اليوم - مأساة عائلية.. أم تفقد حياتها فجأة بسبب هذا المرض

انتم الان تتابعون خبر مأساة عائلية.. أم تفقد حياتها فجأة بسبب هذا المرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 05:18 مساءً - فقدت البريطانية، كيلي جليسون، 40 عاما، حياتها بشكل مفاجئ، بعد اعتقادها أن ما تشعر به من أعراض مجرد "تسمم غذائي".

وبعد يوم متعب قضته الأم بالتقيؤ، تمددت على الفراش بغرض النوم.

ذهبت ابنتها ماديسون، 17 عاما، للاطمئنان عليها بعد ساعة فقط لتجدها ميتة.

وبحسب "الصن" البريطانية اتصلت الأسرة المذعورة بالطوارئ وهرع المسعفون إلى منزلها في مانشستر، ليكتشفوا أن سبب الوفاة هو "الانسداد الرئوي"، الذي يحدث عادة مع انسداد أحد الأوعية الدموية في الرئة.

ويمكن أن يكون الانسداد الرئوي، قاتل إذا لم يتم علاجه بالسرعة الكافية.

وصفت ماديسون والدتها بأنها "أفضل صديقاتها" وقالت إنها تريد أن تقدم لها أفضل توديع.