العالم اليوم - اتحاد كرة القدم المصري يقرر وقف التعامل مع مرتضى منصور

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 05:18 مساءً - أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، قرارا يقضي بوقف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، مع إحالة جميع "تجاوزاته" ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط.

وأكد الاتحاد الذي يرأسه جمال علام، في بيان، احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، في حال استمرار تلك التجاوزات.

وأشار بيان الاتحاد إلى مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن ما وصف بـ"التجاوزات" الصادرة من قناة نادي الزمالك.

وتضمن بيان اتحاد الكرة المصري عددا من النقاط الأخرى: