العالم اليوم - الصين تستأنف إصدار تأشيرات عادية للمواطنين اليابانيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 05:18 مساءً - قالت السفارة الصينية في اليابان، الأحد، إن الصين استأنفت إصدار تأشيرات عادية للمواطنين اليابانيين المسافرين إلى البلاد في خطوة قد تخفف خلافا دبلوماسيا.

وذكرت السفارة في بيان أنها والقنصليات الصينية في اليابان ستستأنف اعتبارا من اليوم الأحد فحص وإصدار تأشيرات عادية لليابانيين إلى الصين، لتنهي معاملة اليابان بالمثل بعدما فرضت قيودا على المسافرين الصينيين بسبب كوفيد.

وكانت الصين قد توقفت هذا الشهر عن إصدار تأشيرات لليابانيين بعد أن شددت اليابان القيود المتعلقة بكوفيد-19 على الحدود للمسافرين القادمين مباشرة من الصين.

وقدمت اليابان احتجاجا إلى الصين على تعليق إصدار تأشيرات دخول لليابانيين وطالبت بكين بالتراجع عن هذا الإجراء.