ارتفاع ضحايا الطقس البارد بأفغانستان إلى 170 قتيلا

ارتفاع ضحايا الطقس البارد بأفغانستان إلى 170 قتيلاأعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الطقس السيئ والفيضانات في 24 مقاطعة بالبلاد إلى 170 قتيلا.

وقال متحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الطبيعية بحكومة "طالبان" حسيب الله شيخاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "بناءً على تقرير الإدارات في 24 مقاطعة من البلاد لقي 170 شخصا مصرعهم، وأصيب 30 آخرون".

وتابع "دُمر أكثر من 150 منزلا كليا وجزئيا، بسبب تأثير الطقس البارد والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى منذ أسابيع قليلة".

وأضاف أنه "وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية، فإن هناك أمطارا تهطل في 20 مقاطعة من مقاطعات البلاد، كما تم حظر النقل في عدة مناطق".

وتشهد أفغانستان منذ نحو 20 يوما موجة برد شديدة وطقس سيئ وفيضانات في بعض المناطق ما تسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية.

يذكر أن أفغانستان، المحاطة باليابسة من كافة الجهات، تقع ضمن الإقليم المناخي القاري الذي يتصف بالبرد القارص شتاء والحرارة المعتدلة صيفاً.

وأدى الطقس السيئ إلى تفاقم مشكلات الفقر الناجمة عن عقود من الحرب، إضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية وتجميد الأصول في الخارج بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

