بكلمة فى الجامعة الأمريكية.. بلينكن يلتقى قادة الشباب المصرى (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، ان اختيار مصر لتكون بداية جولته فى المنطقة يأتى حرصا منه على تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه سعيد بوجوده داخل الجامعة الأمريكية المؤسسة العريقة التى شهدت على تدريب المصريين والأمريكيين منذ فترة كبيرة وكانت دائما منصة تواصل.





وأضاف أن "هناك شراكة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، لذلك هناك اهتمام كبير بتعزيزها من خلال التحاور والانخراط مع الشباب وليس الانخراط مع الحكومات فقط، وذلك لأن الشباب هم من سيصنع هذا البلد مستقبلا وهم القادة القادمين".

ووجه كلمه للشباب، قائلا "أريد أن اعرف ما يدور فى ذهنكم والاستماع للأسئلة لنفكر بطرق مختلفة وذلك للعمل على قضايا تمثل أهمية كبرى منها، تمكين المرأة والتعامل مع القضايا العالمية"، وأضاف أنه لذلك قمنا بتأسيس مجلس للشباب ليس فقط للتشاور فى القضايا التى تخصكم وإنما جميع قضايا المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بلينكن مع عدد من قادة الشباب المصرى الذين لديهم بعض المبادرات، فى إطار زيارته لمصر والتى تستمر يومين، ثم يزور بعدها إسرائيل والضفة الغربية.

ويلتقى بلينكن خلال زيارته القاهرة مع كبار المسؤولين لبحث دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام فى المنطقة.

ويعقد وزير الخارجية سامح شكرى وبلينكن مؤتمرا صحفيا مشتركا غدا الإثنين، بعد مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا أبرزها الوضع فى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأمريكى، قبل وصوله إن زيارته إلى مصر تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية.