آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، إن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 50 جنديا على محور كوبيانسك، و110 جنود على محور كراسنى ليمان، و90 جنديا على محور دونيتسك، وما يصل إلى 100 جندى على محورى جنوب دونيتسك وزابوريجيا.
وأضاف المتحدث أن القوات الروسية دمرت رادارين أمريكيين من طرازى AN / TPQ-36 و AN / TPQ-48 ومستودع ذخيرة فى خيرسون، كما تم تدمير مدفعين من طراز M777 ومدفعين من طراز Paladin ومحطة رادار AN / TPQ-50 أمريكية الصنع على محور دونيتسك.
وأشار إلى أنه تم إسقاط أربع طائرات بدون طيار وصاروخ HARM مضاد للرادارات أمريكى الصنع، إضافة إلى اعتراض 16 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا" و"أوارجان".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا تم تدمير 381 طائرة مقاتلة و204 مروحيات و2980 طائرة مسيرة، وذكرت الوزارة، أنه تم أيضا تدمير 402 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7670 دبابة ومدرعة، و995 راجمة صواريخ ، و3956 مدفع هاون، و8218 مركبة عسكرية خاصة.
وكانت روسيا أطلقت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، عملية عسكرية فى أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية فى وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.
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