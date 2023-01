مع ارتفاع أسعار الغذاء.. الاتحاد الأوروبى يقر قانونا بتناول الحشرات

جدة - نرمين السيد - هذا ما أكدته وكالة الأنباء الألمانية، إذ قالت إن "الصراصير والديدان أصبحت ضمن غذاء الأوروبيين بقرار رسمى"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى برر الأمر بأن الحشرات تعد بديلا مثاليا للبروتين لاحتوائها على عناصر غذائية قيمة.

وبحسب الوكالة الألمانية، يشمل القانون كذلك الصراصير المجمدة والمجففة ويرقات الدود القشرية.

وتنظر المفوضية الأوروبية حاليا فى ثمانية طلبات إضافية من أجل ترخيص تناول الحشرات كغذاء، حيث يتعين على الشركات المصنعة التقدم بطلب للحصول على إذن لكل حشرة ترغب فى طرحها فى السوق، ويجب أن يحمل غلاف الأطعمة التى تحتوى على الحشرات فى الاتحاد الأوروبى، على إشارة إلى ذلك، تشمل اسم نوع الحشرة.

وبحسب تقييم المفوضية الأوروبية، فإن صراصير المنزل ويرقات الديدان القشرية، آمنة للاستهلاك الآدمى، ولكنها قد تشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية، بحسب الوكالة الألمانية.

وبحسب الوكالة، فإن مقترحات زيادة استهلاك الصراصير والحشرات الأخرى، ناتجة أيضا عن قلق صانعى السياسات بشأن تأثير إنتاج اللحوم على تغير المناخ، وتُظهر الدراسات لإنتاج نفس الكمية من البروتين، تتطلب الحشرات والديدان على وجه الخصوص مساحة أقل بكثير من المصادر الأخرى للبروتينات الحيوانية، وذكرت دراسة أُجريت على الصراصير أنها أكثر كفاءة مرتين في تحويل العلف إلى لحم مثل الدجاج.

وبدورها سمحت السلطات الصحية فى إسبانيا، بطرح نوع جديد من الأطعمة، يصنع من مسحوق صراصير الليل. وأفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن التصريح الصحى يسمح بشراء وبيع مسحوق صراصير الليل منزوع الدهن جزئيا. وبعد المصادقة على القانون وصدوره فى الجريدة الرسمية، سيصبح رسميا وسارى المفعول. وتم إدراج هذا الغذاء بناء على طلب قدمته شركة Cricket One Co. Ltd فى يوليو 2019.

واعتبرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية "EFSA" أن الطعام المصنوع من مسحوق صراصير الليل، آمن فى استخدامات. مثل دقيق الخبز واللفائف متعددة الحبوب والبسكويت وأعواد الخبز وألواح الحبوب والبسكويت والمكرونة والبيتزا والبطاطس المقلية، إلا أنه قد يكون إقناع المواطنين فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بتناول المزيد من الحشرات أمرًا صعباً.

ووفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن منظمة المستهلك الأوروبية، وهى مجموعة مظلة يمولها الاتحاد الأوروبي جزئيًا، فأن ثلاثة أرباع المستهلكين الأوروبيين غير مستعدين لمبادلة اللحوم بالحشرات و13 % غير متأكدين، وفى ألمانيا، يقول 80 % من الناس إنهم يشعرون بالاشمئزاز من فكرة أكل الحشرات.

يشار إلى أنه فى شهر نوفمبر من عام 2019، أصبحت أحد محلات السوبر ماركت فى بريطانيا أول محل يبيع الصراصير، والآن تقدم محلات السوبر ماركت ومواقع الويب كل شيء بدءًا من الوجبات الخفيفة الكاملة، وحتى دقيق الحشرات، وبعض الأطعمة المملوءة بيرقات الخنفساء المسحوقة.

وكانت دراسات علمية قد أكدت فى وقت سابق، أن الحشرات قد تكون البديل المثالى للبروتين، فى المستقبل، لاحتوائها على عناصر غذائية عالية القيمة، وهى جزء من الأكلات الشائعة فى العديد من الدول.