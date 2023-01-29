روسيا تتهم الغرب والناتو بإمداد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد، أن الهجوم الذى شنته القوات الأوكرانية براجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" على مستشفى فى نوفوأيدار، كان بمعلومات استخباراتية من دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" عن طريق الأقمار الصناعية.





وذكرت الخارجية الروسية، أن القصف المتعمد للمرافق الطبية المدنية العاملة والقتل المستهدف للمدنيين، هى جرائم حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف وأسياده الغربيون، حيث أسفر القصف عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين بجروح مختلفة الخطورة. وأوضحت أن عدم وجود رد فعل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف الناتو الأخرى على هذا الانتهاك للقانون الإنسانى الدولى الذى تقوم به سلطات كييف، يؤكد مرة أخرى التورط المباشر للدول الغربية فى النزاع وضلوعها فى الجرائم التى يتم ارتكابها. وشددت الخارجية الروسية أن كل هذه الهجمات الأوكرانية لن تمر بدون عقاب، حيث يتم تسجيل كل تلك الجرائم بدقة، وسيتحمل كل المنظمين والمنفذين لها العقاب المحتوم.

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