مصرع 10 أطفال فى غرق قارب بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية، بأن أكثر من 40 شخصًا لقوا حتفهم جراء سقوط حافلة فى وادٍ بإقليم بلوخستان، جنوب البلاد، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال حمزة أنجوم، مساعد المفوض بمنطقة لاسبيلا فى بلوخستان: إن الحافلة اصطدمت بجسر مما تسبب فى سقوطها بواد واشتعال النيران فيها.

وأضاف أن 41 شخصًا من بين 48 كانوا على متن الحافلة لقوا حتفهم، وكانت الحافلة فى طريقها من كويتا عاصمة بلوخستان إلى مدينة كراتشى فى الجنوب.