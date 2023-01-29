القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وأسفر القصف الروسى لمستودع الذخيرة الأوكرانى عن مقتل 8 جنود أوكرانيين، وإصابة 4، بينما أسفر قصف البطارية المضادة للطائرات عن مقتل 3 جنود، وإصابة 2.
ووفقا للمصادر، فإن القوات الروسية، استهدفت أمس السبت، مستودعا للذخير الأوكرانية قرب قرية تشيرنوبيفكا، فى مقاطعة خيرسون، ودمرت بطارية مضادة للطائرات من طراز AN TPQ 36 قرب قرية نادنيبريانسكوى، ما أسفر عن مقتل 11 جنديا أوكرانيا، وإصابة 6.
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