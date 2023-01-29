العالم اليوم - رغم "ليوبارد".. بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع شولتز

انتم الان تتابعون خبر رغم "ليوبارد".. بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع شولتز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 03:22 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها سترسل 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى كييف وستوافق أيضا على إرسال الدول الأوروبية الحليفة شحنات من هذه الدبابات.

وأثار هذا الإعلان غضب الكرملين وأعقبه بوقت قصير تعهد الولايات المتحدة بتقديم دبابات إم1 أبرامز إلى كييف.

وأضاف بيسكوف لوكالة "ريا نوفوستي": لا توجد محادثات متفق عليها مع شولتز، بوتين كان ولا يزال مستعدا لإجراء اتصالات".

ونقلت صحيفة "تاجشبيجل" في برلين عن شولتز قوله في مقابلة نشرت، الأحد: "سأتحدث مع بوتين مرة أخرى لأنه من الضروري التحدث، بوتين مسؤول عن سحب القوات من أوكرانيا لإنهاء هذه الحرب الرهيبة التي لا معنى لها والتي راحت ضحيتها بالفعل مئات الآلاف من الأرواح".

وكانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وشولتز هاتفيا في أوائل ديسمبر.

وقال الرئيس الروسي في ذلك الوقت إن الموقف الألماني والغربي بشأن أوكرانيا "مدمر" ودعا برلين إلى إعادة التفكير في نهجها.

ويقول معهد كيل للاقتصاد العالمي إن ألمانيا ثاني أكبر مانح للعتاد العسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة لتتقدم بذلك على دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.