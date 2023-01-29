العالم اليوم - بارتفاع 114 مترا.. تحقيق رقم قياسي احتفالا بمدينة ساو باولو

انتم الان تتابعون خبر بارتفاع 114 مترا.. تحقيق رقم قياسي احتفالا بمدينة ساو باولو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 03:22 مساءً - محتفلا بالذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو على طريقته الخاصة، قام متسلق الحبال رافائيل بريدي، 35 عاما، بقطع مسافة 510 متر، على ارتفاع 114 مترا، حافي القدمين على حبل مشدود بين مبنيين شاهقين في المدينة.

واستغرق ذلك مدة 25 دقيقة، في منطقة فالي دو أنهانجاباو، محطما الرقم القياسي وفقا للجمعية الدولية لرياضة السير على الحبال المشدودة.

وتعرض متسلق الحبال البرازيلي، وحامل الرقم القياسي في كتاب غينيس لعدم توازن صغير في منتصف الطريق، لكنه تدارك الأمر بالجلوس على الحبل المشدود، قبل مواصلة مشواره.

ويمارس بريدي رياضة السير على الحبال المشدودة منذ 10 سنوات.

وفي عام 2021، قام بريدي بعبور مذهل بين منطداين على ارتفاع 1901 مترا في البرازيل، مسجلا رقما قياسيا أيضا.